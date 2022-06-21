В Москве начали присваивать автомобилям номера с кодом 977

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Госавтоинспекции Москвы начала присваивать автомобилям государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 977.
В Москве начали присваивать автомобилям номера с кодом 977
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Из заявления также следует, что номерные знаки с кодом столичного региона 797 и 799 будут присваиваться до их израсходования.

Глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков ранее сообщил в эфире канала «Россия 24», что московская ГИБДД закупила автомобили без ведомственной окраски для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах.

Наряды фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристёгнутый ремень безопасности.

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