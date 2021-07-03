ГИБДД Москвы будет ловить нарушителей на обычных автомобилях

Короткая ссылка
Глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков сообщил в эфире канала «Россия 24», что московская ГИБДД закупила автомобили без ведомственной окраски для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах.
ГИБДД Москвы будет ловить нарушителей на обычных автомобилях
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас задействованы совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что наряды, находясь в стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристёгнутый ремень безопасности.

3 июля 2021 года исполнилось 85 лет службе ГАИ — ГИБДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить