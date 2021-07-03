ГИБДД Москвы будет ловить нарушителей на обычных автомобилях

Глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков сообщил в эфире канала «Россия 24», что московская ГИБДД закупила автомобили без ведомственной окраски для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах.

«На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас задействованы совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что наряды, находясь в стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристёгнутый ремень безопасности.

3 июля 2021 года исполнилось 85 лет службе ГАИ — ГИБДД.