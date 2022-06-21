Дочерняя компания «Аэрофлота» получила статус разработчика авиазапчастей

Дочерняя компания «Аэрофлота», провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс», получила статус разработчика авиазапчастей от Росавиации.

Согласно пресс-релизу, сертификат позволяет разрабатывать документацию для изготовления компонентов на любые типы российских и зарубежных воздушных транспортных средств.

Производство будет осуществляться как самостоятельно, так и в партнёрстве с другими сертифицированными организациями.

Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group.