Дочерняя компания «Аэрофлота» получила статус разработчика авиазапчастей

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Дочерняя компания «Аэрофлота», провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс», получила статус разработчика авиазапчастей от Росавиации.
Дочерняя компания «Аэрофлота» получила статус разработчика авиазапчастей
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Согласно пресс-релизу, сертификат позволяет разрабатывать документацию для изготовления компонентов на любые типы российских и зарубежных воздушных транспортных средств.

Производство будет осуществляться как самостоятельно, так и в партнёрстве с другими сертифицированными организациями.

Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. 

В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group.

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