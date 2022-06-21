Дочерняя компания «Аэрофлота» получила статус разработчика авиазапчастей
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Согласно пресс-релизу, сертификат позволяет разрабатывать документацию для изготовления компонентов на любые типы российских и зарубежных воздушных транспортных средств.
Производство будет осуществляться как самостоятельно, так и в партнёрстве с другими сертифицированными организациями.
Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.
Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.
В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group.