Красноярский суд оставил в силе решение об аресте экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Красноярска об избрании меры пресечения в виде ареста экс-замглаве Росприроднадзора, председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Сторона защиты выступала за смягчение меры пресечения в связи с тем, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб, причинённый его действиями добровольно.

Прокурор, участвующая в процессе, заявила, что задержание подозреваемого проходило в аэропорту, что указывает на попытку скрыться.

Митволь останется в СИЗО как минимум до 24 июля.

10 июня сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. В пресс-службе прокуратуры региона проинформировали, что его подозревают в хищении более 900 млн рублей.