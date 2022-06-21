Красноярский суд оставил в силе решение об аресте экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.
«Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.
Сторона защиты выступала за смягчение меры пресечения в связи с тем, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб, причинённый его действиями добровольно.
Прокурор, участвующая в процессе, заявила, что задержание подозреваемого проходило в аэропорту, что указывает на попытку скрыться.
Митволь останется в СИЗО как минимум до 24 июля.
10 июня сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. В пресс-службе прокуратуры региона проинформировали, что его подозревают в хищении более 900 млн рублей.