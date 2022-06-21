Минфин предложил использовать запас драгметаллов для мобилизационных нужд

Короткая ссылка
Минфин предложил внести изменения в закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», которые предусматривают формирование запаса драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд.

В тексте законопроекта также предлагается распространить мобилизационную подготовку на защиту драгметаллов и камней Госфонда России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал нормативно-правовых актов.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России, а также расширят перечень полномочий президента в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Полномочиями по принятию решений об использовании запаса в указанных выше целях предлагается наделить президента России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить