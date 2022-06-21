Минфин предложил использовать запас драгметаллов для мобилизационных нужд

Минфин предложил внести изменения в закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», которые предусматривают формирование запаса драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд.

В тексте законопроекта также предлагается распространить мобилизационную подготовку на защиту драгметаллов и камней Госфонда России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал нормативно-правовых актов.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России, а также расширят перечень полномочий президента в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Полномочиями по принятию решений об использовании запаса в указанных выше целях предлагается наделить президента России.