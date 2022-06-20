Сын Жириновского Лебедев рассказал об отношениях с отцом

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Игорь Лебедев, сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал, что проблем в отношениях с отцом у него не было.

«Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло», — заявил он в беседе с kp.ru, комментируя приписываемые ему СМИ якобы рабочие разногласия с Жириновским.

Как отметил Лебедев, его отец был лидером, руководителем партии, и все решения принимал он, а члены партии эти решения исполняли.

«Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение», — уточнил Лебедев.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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