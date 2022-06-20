Президиум Госсовета рассмотрит стратегию развития строительной отрасли до 2030 года

Президиум Госсовета России 21 июня рассмотрит стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

Как сообщила пресс-служба Кремля, подготовленная Минстроем стратегия направлена на «повышение комфортности и доступности жилья», а также на улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.

С основными докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщил Ирек Файзуллин, на приведение в порядок коммунальных сетей в России требуется до 4,6 трлн рублей.