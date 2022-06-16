Минстрой: на модернизацию коммунальных сетей в России нужно до 4,6 трлн рублей

На приведение в порядок коммунальных сетей в России требуется до 4,6 трлн рублей, рассказал РИА Новости на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Нам нужно заменить свыше 400 тыс. км труб, чтобы снять проблему недоремонта. А мы меняем лишь около 30 тыс. км», — сказал министр.

Модернизацию коммунальных сетей необходимо оформить в пятилетнюю программу, считает он.

Уже сегодня на приведение в порядок сетей направляются «колоссальные средства», подчеркнул глава министерства.

«Это огромный инвестиционный ресурс. Мы просто говорим, что его недостаточно. Мы говорим: давайте с 2023—2024 года добавим средства ФНБ и начнём снимать проблему недоремонта в программе до 2023 года», — пояснил Файзуллин.

Глава Минфина России Антон Силуанов в начале июня призвал активнее привлекать частные инвестиции в строительство дорог в стране.