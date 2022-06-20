Сенатор Ковитиди: работники платформ в Чёрном море получили ожоги и осколочные ранения

В результате удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» у одного пострадавшего осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Трое раненых, у двоих сильные ожоги, ещё у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги», — рассказала она.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, утром 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Из 12 человек спасены пять, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются.

По словам Ковитиди, удар был нанесён по платформам, которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы.