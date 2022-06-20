Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела младенца в контейнере в новой Москве
- РИА Новости
«Утром 20 июня 2022 года при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочном полигоне, расположенном по улице Адмирала Корнилова поселения Сосенское города Москвы, обнаружено тело новорождённого мальчика», — говорится в сообщении столичного СК в Telegram.
Следствие устанавливает родителей новорождённого.
В апреле в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух её новорождённых детей. Жители села Шагалово обнаружили тела младенцев в надворных постройках.