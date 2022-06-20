Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела младенца в контейнере в новой Москве

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела младенца в новой Москве.
Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела младенца в контейнере в новой Москве
  • РИА Новости

«Утром 20 июня 2022 года при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочном полигоне, расположенном по улице Адмирала Корнилова поселения Сосенское города Москвы, обнаружено тело новорождённого мальчика», — говорится в сообщении столичного СК в Telegram.

Следствие устанавливает родителей новорождённого.

В апреле в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух её новорождённых детей. Жители села Шагалово обнаружили тела младенцев в надворных постройках.

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