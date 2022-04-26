В Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей

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В Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух её новорождённых детей. Жители села Шагалово обнаружили тела младенцев в надворных постройках.
В Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК по Новосибирской области. 

По данным следствия, вечером 21 апреля за надворными постройками жители села Шагалово обнаружили скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорождённых детей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года женщина родила двоих детей, после чего отнесла их за сарай. Вскоре после совершения преступления женщина переехала из села Шагалово в районный центр Коченево. 

По словам женщины, она не сообщала никому о беременности, а детей родила дома. После рождения дети якобы не подавали признаков жизни. 

Расследование продолжается. 

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