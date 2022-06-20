Кабмин выделит Тверской области 147 млн рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов

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Тверская область получит 147 млн рублей из федерального бюджета на создание фельдшерско-акушерских пунктов.
Кабмин выделит Тверской области 147 млн рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на сообщение правительства России.

«Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов», — говорится в пресс-релизе.

Средства пойдут на возведение 16 новых медицинских пунктов в Тверской области.

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