Кабмин выделит Тверской области 147 млн рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов

Тверская область получит 147 млн рублей из федерального бюджета на создание фельдшерско-акушерских пунктов.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на сообщение правительства России.

«Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов», — говорится в пресс-релизе.

Средства пойдут на возведение 16 новых медицинских пунктов в Тверской области.