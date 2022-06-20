Глава Самарской области допустил возобновление на заводе «Авиакор» производства самолётов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об обсуждении возрождения завода «Авиакор» для возобновления производства самолётов.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолёты», — отметил глава региона в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что это процесс не быстрый.

«Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолётов на самарской земле», — добавил Азаров.

По его мнению, будущее завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК).

Он добавил, что если предприятию и его собственнику удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то «Авиакор» получит второе рождение.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет.

По его словам, авиационной отрасли оказывается значительная поддержка со стороны государства.