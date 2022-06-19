Уголовное дело возбудили после гибели девочки в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса после гибели ребёнка в результате ДТП.

«Следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК России, в отношении мужчины 1981 года рождения», — говорится в пресс-релизе полиции.

Подозреваемого задержали по подозрению в совершении ДТП в посёлке Развилка, в результате чего погибла девочка 2010 года рождения.

По имеющимся данным, автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю на зебре и скрылся.