В Подмосковье задержан водитель автобуса, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проведения мероприятий «по горячим следам» оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила она РИА Новости.

Водителем оказался местный житель 1981 года рождения.

Погибшая девочка была 2010 года рождения.

Агентство отмечает, что инцидент произошёл в посёлке Развилка Ленинского района Московской области.

Водитель автобуса насмерть сбил несовершеннолетнюю на зебре и скрылся.