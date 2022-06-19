В Подмосковье задержан водитель автобуса, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП

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В Подмосковье задержан водитель автобуса, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Подмосковье задержан водитель автобуса, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП
  • РИА Новости

«В ходе проведения мероприятий «по горячим следам» оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила она РИА Новости.

Водителем оказался местный житель 1981 года рождения.

Погибшая девочка была 2010 года рождения.

Агентство отмечает, что инцидент произошёл в посёлке Развилка Ленинского района Московской области.

Водитель автобуса насмерть сбил несовершеннолетнюю на зебре и скрылся.

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