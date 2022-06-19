Клименко рассказал о возможных рисках для россиян при запрете скачивать Windows

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко выразил мнение, что невозможность скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft для россиян может привести к новым уязвимостям пользователей к вирусам.

Как отметил Клименко, люди часто используют ОС Windows 10 и 11.

«Эта система склонна к вирусам, недаром у нас столько антивирусных программ. Всегда Microsoft следовал таким принципам: чем реже мы обновляем операционную систему, тем более она уязвима. Корпорация запретила обновления, компьютеры наших пользователей с каждым днём будут всё более открыты для вирусных атак», — сказал специалист в беседе с радио «Говорит Москва».

Он добавил, что если не будет обновления системы Microsoft до замещения на отечественную систему, то возникнет риск утери данных.

«Риск попадания под вирусные атаки. Нужно учитывать, что в целом компания Microsoft может дистанционно отключить операционную систему», — сказал эксперт.

19 июня СМИ сообщили, что россияне не могут скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft — все попытки завершаются всплывающим уведомлением об ошибке.

При этом с использованием VPN загрузка происходит.