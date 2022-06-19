Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
- РИА Новости
«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал Марков.
Также эти сообщения подтвердила ТАСС племянница политика Юлия Бурбулис.
Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991—1992 годах, а также пост государственного секретаря РСФСР.
Он участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.
10 мая стало известно, что скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. 4 мая сообщалось, что умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.