Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

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Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил Интерфаксу его пресс-секретарь Андрей Марков. По его словам, смерть Бурбулиса была неожиданной.
Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
  • РИА Новости

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал Марков.

Также эти сообщения подтвердила ТАСС племянница политика Юлия Бурбулис.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991—1992 годах, а также пост государственного секретаря РСФСР. 

Он участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.

10 мая стало известно, что скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. 4 мая сообщалось, что умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

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