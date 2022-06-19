Мишустин продлил правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса в России
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«За распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведёт учёт информации о диагностике и полученных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
На основании этой информации центр составляет еженедельный план-график распределения тестов с учётом уровня заболеваемости в каждом конкретном регионе и потребности в диагностике.
Во вторник данные передаются в Роспотребнадзор — ведомство согласовывает график не позднее каждой среды.
По состоянию на 19 июня, в мире зарегистрировано 538,69 млн случаев инфицирования коронавирусом.
ВОЗ заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19.