Мишустин продлил правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении правил распределения тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и обмена информацией об объёмах и результатах исследований.
Мишустин продлил правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса в России
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«За распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведёт учёт информации о диагностике и полученных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

На основании этой информации центр составляет еженедельный план-график распределения тестов с учётом уровня заболеваемости в каждом конкретном регионе и потребности в диагностике.

Во вторник данные передаются в Роспотребнадзор — ведомство согласовывает график не позднее каждой среды.

По состоянию на 19 июня, в мире зарегистрировано 538,69 млн случаев инфицирования коронавирусом.

ВОЗ заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19.

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