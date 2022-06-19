Постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 года
«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки — от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными», — приводит ТАСС её слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Абрамченко добавила, что норматив утилизации упаковки будет введён в 2025 году.
Ранее эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с RT рассказал об опасностях пластика для окружающей среды.