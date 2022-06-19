Постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 года

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Постепенный отказ от использования одноразовых товаров из пластика и упаковки начнётся в России с 2025 года. Об этом сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки — от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными», —  приводит ТАСС её слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Абрамченко добавила, что норматив утилизации упаковки будет введён в 2025 году.

Ранее эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с RT рассказал об опасностях пластика для окружающей среды.

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