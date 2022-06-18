В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса

После ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубани Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

РИА Новости