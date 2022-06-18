В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса

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После ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубани Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. 

Туристический автобус из-за отказа тормозной системы во время поворота въехал в дерево и повредил четыре легковых автомобиля.

В результате инцидента пострадали 16 человек

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