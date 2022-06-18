В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса
После ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубани Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
- РИА Новости
Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Туристический автобус из-за отказа тормозной системы во время поворота въехал в дерево и повредил четыре легковых автомобиля.
В результате инцидента пострадали 16 человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен