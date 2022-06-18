Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Ему было 95 лет.

Эту информацию подтвердил RT внук ветерана.

В феврале прошлого года Российское военно-историческое общество изучило архивные материалы биографии Игната Артёменко. Согласно документам, Игнат Сергеевич родился в селе Виляховка (Белорусская ССР, Могилёвская область, Быховский район).

Весной 1942 года он начал помогать партизанам, а с 10 декабря 1943-го по 28 февраля 1944 года проходил службу в партизанском отряде №810 Белорусского штаба партизанского движения.

В декабре 1944 года он был официально призван в Красную армию и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка, а на боевом задании попал под обстрел и был тяжело ранен.

В 2020 году Игнат Артёменко рассказал RT о том, как защищал родину во время Великой Отечественной войны.