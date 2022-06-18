РБК: в России выпустили первые партии средств гигиены из отечественной целлюлозы
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Коммерческий директор компании «Драйлок Текнолоджиз» Наталья Зайцева заявила, что продукция проходит санитарно-гигиеническую сертификацию и поступит в продажу, предположительно, до конца июня.
«У «Драйлок Текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра.