Первые партии подгузников и прокладок произведены в России из отечественной целлюлозы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора ассоциации «АУРА-Тех» Ивана Бирюкова.

Коммерческий директор компании «Драйлок Текнолоджиз» Наталья Зайцева заявила, что продукция проходит санитарно-гигиеническую сертификацию и поступит в продажу, предположительно, до конца июня.

«У «Драйлок Текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра.