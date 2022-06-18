Крым в рамках ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 103 млрд рублей инвестиций

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Крым подписал соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 103 млрд рублей инвестиций, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Аксёнова, это позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест.

Так, например, ранее глава Минэкономразвития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил, что на ПМЭФ был подписан меморандум о создании банно-оздоровительного спа-комплекса в Джанкойском районе.

Комплекс планируется построить за три года.