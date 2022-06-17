В Крыму построят банно-оздоровительный спа-комплекс

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписан меморандум о создании банно-оздоровительного спа-комплекса в Джанкойском районе Крыма.

Об этом сообщает «Российская газета».

Инвестором проекта выступит агрофирма «Солекс», которая готова вложить в рекреационный объект 250 млн рублей.

Комплекс планируется построить за три года. Благодаря ему создадут 80 рабочих мест. Согласно планам инвестора, одновременно комплекс сможет принять 1,5 тыс. посетителей.

На территории комплекса предусмотрено строительство саун, бань, соляриев, бассейнов с водопадами, водой различной температуры и солевого состава.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.