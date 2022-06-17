Путин ответил на вопрос о посадках в СИЗО по предпринимательским статьям

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос модератора пленарного заседания ПМЭФ, главного редактора RT Маргариты Симоньян о большом количестве посадок в СИЗО по предпринимательским статьям.
Путин ответил на вопрос о посадках в СИЗО по предпринимательским статьям
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Самое главное — не закрывать на это глаза. Мы и не собираемся этого делать. А собираемся, наоборот, аккуратно, не нарушая интересов общества в целом, разбюрокрачивать систему, заставляя правоохранительную сферу работать на интересы всего общества, включая бизнес-сообщество», — сказал глава государства.

По словам президента, только с таким подходом, позволяющим увеличить пространство свободы для граждан и бизнеса, страна в состоянии эффективно ответить на внешнее давление.

Глава государства также предложил пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей.

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