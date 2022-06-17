Директор Russpass Зимин рассказал о главных туристических трендах России в 2022 году

За последние месяцы в России резко выросли продажи железнодорожных билетов. Об этом в эксклюзивном интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор туристического сервиса Russpass Сергей Зимин.

«Я подозреваю, это связано с тем, что по-прежнему ограничено воздушное сообщение на юге России, поэтому россияне массово пересаживаются на поезда», — пояснил Зимин.

По его словам, также растёт интерес граждан к коротким поездкам выходного дня. В частности, речь идёт о маршрутах из Москвы в ближайшие регионы и обратно.

«Самые популярные направления — это Тула, Владимир, Ярославль, Суздаль. Однако пальму первенства, как обычно, держит Санкт-Петербург», — рассказал Зимин.

Помимо этого, как отметил глава Russpass, россияне стали чаще путешествовать на автомобилях, преимущественно в южных направлениях.

Российские отели, в свою очередь, начали активнее пользоваться услугами отечественных туристических сервисов после ухода иностранного бизнеса из страны, добавил Зимин.