Директор Russpass Зимин рассказал о главных туристических трендах России в 2022 году
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«Я подозреваю, это связано с тем, что по-прежнему ограничено воздушное сообщение на юге России, поэтому россияне массово пересаживаются на поезда», — пояснил Зимин.
По его словам, также растёт интерес граждан к коротким поездкам выходного дня. В частности, речь идёт о маршрутах из Москвы в ближайшие регионы и обратно.
«Самые популярные направления — это Тула, Владимир, Ярославль, Суздаль. Однако пальму первенства, как обычно, держит Санкт-Петербург», — рассказал Зимин.
Помимо этого, как отметил глава Russpass, россияне стали чаще путешествовать на автомобилях, преимущественно в южных направлениях.
Российские отели, в свою очередь, начали активнее пользоваться услугами отечественных туристических сервисов после ухода иностранного бизнеса из страны, добавил Зимин.
- Сергей Зимин о переходе отелей на российские сервисы бронирования