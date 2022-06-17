Бочкарёв: ввод недвижимости в Москве идёт с опережением графика

Строительство жилья и недвижимости в Москве идёт с опережением графика: к настоящему времени введено в эксплуатацию более 4,75 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Динамика и показатели ввода недвижимости в столице остаются высокими — на сегодня выполнено уже более половины годового плана. Всего за первые месяцы года в столице построено и введено в эксплуатацию более 4,75 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья», — отметил он.

Бочкарёв подчеркнул, что особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры.

«С начала года построено 30 социальных объектов различного назначения — это больницы, школы, детские сады и другие объекты. При этом значительная часть — две трети — соцучреждений возведена силами инвесторов», — добавил глава строительного комплекса.

Заместитель мэра пояснил, что такое соотношение показывает высокую инвестиционную привлекательность столичного рынка и хороший деловой климат в градостроительной сфере города.

Плановый показатель по вводу недвижимости в столице в 2022 году установлен на уровне 8,5 млн кв. м, напомнил он.

В начале июня Бочкарёв сообщил, что в Москве на разных стадиях строительства находится 119 объектов образования и восемь новых детских поликлиник.