Бочкарёв: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры

В Москве на разных стадиях строительства находится 119 объектов образования и восемь новых детских поликлиник, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов, строится множество разнообразных как по размеру, так и по функциональному наполнению образовательных и детских лечебных учреждений», — отметил Бочкарёв.

По его словам, по сравнению с 2021 годом, строительство социальных объектов для детей идёт ещё более интенсивно — параллельно с возведением нового жилья.

«За январь — май 2021 года было введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений, тогда как за последние пять месяцев 2022 года ввели уже 14 объектов. Например, введён новый учебный корпус с дошкольным отделением в составе школы №158 на севере Москвы. Он будет частью масштабного образовательного комплекса, который уже включает в себя школу на 1,9 тыс. учеников», — сказал вице-мэр.

Он также сообщил, что в строящихся жилых кварталах ТиНАО ввели в эксплуатацию пять детских садов на 1170 мест.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что с начала года комитетом выдано 15 разрешений на строительство новых детсадов и школ.

Также в квартале новой застройки в Молжаниновском районе САО началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, добавил он.