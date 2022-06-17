«Известия»: часть смартфонов Samsung стало невозможно активировать в России

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Часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров.
«Известия»: часть смартфонов Samsung стало невозможно активировать в России
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Как заявил источник, включить новый гаджет, вставив в него российскую SIM-карту, не получится, если он не предназначен для продажи в странах Евразийского экономического союза. 

Данная проблема касается смартфонов Samsung, ввозимых по параллельному импорту.

По словам источника, для активации устройства необходимо в него установить SIM-карту оператора из географической зоны, куда Samsung официально отгрузил смартфон, и произвести звонок длительностью несколько минут.

Как заявили газете в одном из сервисных центров Samsung, для разблокировки смартфона необходимо отдать его специалистам и подождать две недели, пока Samsung предоставит код региональной разблокировки. При этом стоимость такой услуги составляет 5 тыс. рублей.

Ранее ритейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники на рынке в России из-за проблем с поставками из зарубежных стран.

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