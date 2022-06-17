Акцию «День без турникетов» посвятят Московской неделе моды

Традиционная столичная акция «День без турникетов» будет посвящена Московской неделе моды.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Все, кто хочет больше узнать о модной индустрии или даже связать с ней свою жизнь, с нетерпением ждут последних дней месяца, когда в столице будет проходить Неделя моды. Данной теме будет посвящена специальная акция «День без турникетов», на которой горожан ждут бесплатные экскурсии и мероприятия от ведущих фешн-площадок и создателей уникальных коллекций одежды и обуви», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что акция будет длиться семь дней вместо трёх.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в столице определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера».