Медведев рассказал о своём первом автомобиле Lada
«Про «Лады» и намерение пересадить на них чиновников. Первая моя машина была белая «семёрка» жигулей («Лада-2107»)», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что купил автомобиль в 1995 году примерно за $5000, после чего продал в три раза дешевле.
По его словам, летом 2008 года, после избрания президентом, ему предложили выкупить машину обратно за $15 000.
«Мораль: всем чиновникам — только «Лады», — добавил Медведев.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.
В интервью радио Sputnik член Общественной палаты России, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов прокомментировал данное предложение.
«Это вполне реально, потому что мы же говорим про чиновников разного уровня. Я думаю, что ничего страшного, если где-то служебные автомобили будут отечественного производства», — сказал он.