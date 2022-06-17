Медведев рассказал о своём первом автомобиле Lada

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение пересадить чиновников на Lada и рассказал о своём первом автомобиле.

«Про «Лады» и намерение пересадить на них чиновников. Первая моя машина была белая «семёрка» жигулей («Лада-2107»)», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что купил автомобиль в 1995 году примерно за $5000, после чего продал в три раза дешевле.

По его словам, летом 2008 года, после избрания президентом, ему предложили выкупить машину обратно за $15 000.

«Мораль: всем чиновникам — только «Лады», — добавил Медведев.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

В интервью радио Sputnik член Общественной палаты России, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов прокомментировал данное предложение.

«Это вполне реально, потому что мы же говорим про чиновников разного уровня. Я думаю, что ничего страшного, если где-то служебные автомобили будут отечественного производства», — сказал он.

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