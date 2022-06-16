Пожар произошёл в здании на Тверской улице в центре Москвы
Пожар произошёл в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.
«Здание семиэтажное, административно-жилое. Происходит возгорание на кровле», — заявили в МЧС.
Как заявили в экстренных службах, проводится эвакуация жильцов.
3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошёл пожар.
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