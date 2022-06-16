Пожар произошёл в здании на Тверской улице в центре Москвы

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Пожар произошёл в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

«Здание семиэтажное, административно-жилое. Происходит возгорание на кровле», — заявили в МЧС.

Как заявили в экстренных службах, проводится эвакуация жильцов.

3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошёл пожар.

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