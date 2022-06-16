Мантуров сообщил о решении выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о решении выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме.
Мантуров сообщил о решении выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

По его словам, президентом была поставлена задача обновить стратегию развития автопрома за два месяца, чтобы определиться с мерами поддержки, включая ближайшие три года. 

«Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса», — приводит его слова РИА Новости.

Мантуров уточнил, что речь идёт о «возобновлении по автокредитованию — 10,2 млрд рублей», также 4,9 млрд рублей направят на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной.

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