Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме

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Российский президент Владимир Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной.
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
  • kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе совещания на тему автомобильной промышленности.

По его словам, участники совещания рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности.

Путин рассказал, что прежде всего это связано с поставкой комплектующих. По его словам, этому нужно уделить особое внимание.

«До окончания года нужно сделать всё необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой», — заявил президент.

Ранее Путин поручил обеспечить работу предприятий автомобильной промышленности в России и сохранить их коллективы.

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