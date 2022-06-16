Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме

Российский президент Владимир Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной.

Об этом он сказал в ходе совещания на тему автомобильной промышленности.

По его словам, участники совещания рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности.

Путин рассказал, что прежде всего это связано с поставкой комплектующих. По его словам, этому нужно уделить особое внимание.

«До окончания года нужно сделать всё необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой», — заявил президент.

Ранее Путин поручил обеспечить работу предприятий автомобильной промышленности в России и сохранить их коллективы.