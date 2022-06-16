Путин поручил обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить коллективы

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Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить работу предприятий автомобильной промышленности в России и сохранить их коллективы.
Путин поручил обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить коллективы
  • kremlin.ru

В ходе совещания на тему автомобильной промышленности глава государства назвал наиболее важными две задачи.

Он, в частности, отметил необходимость обеспечения работы автомобильных заводов в России и их снабжения необходимыми компонентами.

Также Путин назвал важной задачей «сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов».

Кроме того, российский лидер заявил, что демарш партнёров российских заводов отражается на выпуске автомобилей в России.

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