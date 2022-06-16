Песков назвал лживым вбросом сообщения западных СМИ о планах по «призыву» в России
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Подобных объявлений глава государства Владимир Путин на ПМЭФ делать не будет, подтвердил представитель Кремля.
Соответствующие западные публикации об этом он назвал «лживыми информационными вбросами», пишет ТАСС.
В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.
Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.