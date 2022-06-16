Песков назвал лживым вбросом сообщения западных СМИ о планах по «призыву» в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информационными вбросами сообщения западных СМИ о том, что российские власти якобы намерены объявить о дополнительном призыве в войска.
Песков назвал лживым вбросом сообщения западных СМИ о планах по «призыву» в России
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Подобных объявлений глава государства Владимир Путин на ПМЭФ делать не будет, подтвердил представитель Кремля.

Соответствующие западные публикации об этом он назвал «лживыми информационными вбросами», пишет ТАСС.

В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.

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