Песков назвал лживым вбросом сообщения западных СМИ о планах по «призыву» в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информационными вбросами сообщения западных СМИ о том, что российские власти якобы намерены объявить о дополнительном призыве в войска.

Подобных объявлений глава государства Владимир Путин на ПМЭФ делать не будет, подтвердил представитель Кремля.

Соответствующие западные публикации об этом он назвал «лживыми информационными вбросами», пишет ТАСС.

В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.