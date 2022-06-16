Врач в суде предупредил о высоком риске смерти арестованного предпринимателя Шпигеля

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RT
У арестованного по обвинению в даче взятки главы группы компаний «БИОТЭК», экс-сенатора Бориса Шпигеля «многократно возрос риск внезапной смерти». Об этом на судебном заседании по вопросу продления меры пресечения заявил Абрам Сыркин, врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, передаёт корреспондент RT из зала суда.
Врач в суде предупредил о высоком риске смерти арестованного предпринимателя Шпигеля
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Басманного суда

По словам медика, заболевания Шпигеля входят в утверждённый постановлением правительства России перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей в СИЗО.

«У него многократно возрос риск внезапной смерти. Такой больной не должен находиться в тюремной камере, это нарушение постановления правительства», — заявил профессор Сыркин в ходе заседания Первого апелляционного суда, который сегодня рассматривает жалобу защиты на решение Мосгорсуда о продлении Шпигелю срока содержания под стражей.

Кардиолог был допрошен в качестве специалиста по инициативе адвокатов главы группы компаний «БИОТЭК». Профессор Сыркин в ходе слушаний в Мосгорсуде в марте предупреждал о риске третьего инфаркта у Шпигеля, который в итоге произошёл 31 марта.

«Третий инфаркт подтвердил, что я неплохо прогнозирую», — отметил Сыркин.

По его словам, такому больному необходимо круглосуточное присутствие реаниматолога с соответствующим оборудованием.

18 марта Мосгорсуд продлил срок ареста ещё на три месяца главе группы компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки.

В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.

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