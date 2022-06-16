Врач в суде предупредил о высоком риске смерти арестованного предпринимателя Шпигеля
- РИА Новости
- © Пресс-служба Басманного суда
По словам медика, заболевания Шпигеля входят в утверждённый постановлением правительства России перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей в СИЗО.
«У него многократно возрос риск внезапной смерти. Такой больной не должен находиться в тюремной камере, это нарушение постановления правительства», — заявил профессор Сыркин в ходе заседания Первого апелляционного суда, который сегодня рассматривает жалобу защиты на решение Мосгорсуда о продлении Шпигелю срока содержания под стражей.
Кардиолог был допрошен в качестве специалиста по инициативе адвокатов главы группы компаний «БИОТЭК». Профессор Сыркин в ходе слушаний в Мосгорсуде в марте предупреждал о риске третьего инфаркта у Шпигеля, который в итоге произошёл 31 марта.
«Третий инфаркт подтвердил, что я неплохо прогнозирую», — отметил Сыркин.
По его словам, такому больному необходимо круглосуточное присутствие реаниматолога с соответствующим оборудованием.
18 марта Мосгорсуд продлил срок ареста ещё на три месяца главе группы компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки.
В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.