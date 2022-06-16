В Рособрнадзоре рассказали о ходе ЕГЭ в России

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен (ЕГЭ) в стране проходит без сбоев, в штатном режиме.

«Несмотря на ту непростую ситуацию, в которой мы находимся... мы справились. Ни одной жалобы от выпускников о том, что не хватило бланков или что-то не смогли распечатать, нет. А все материалы ЕГЭ, которые мы сейчас передаём по защищённым каналам связи, были продублированы и отправлены в регионы на дисках — для подстраховки», — отметил Музаев в интервью «Российской газете» на ПМЭФ-2022.

По его словам, самой большой проблемой в этом году стали анонимные звонки из недружественных стран в пункты проведения экзаменов.

Однако дополнительных мер, таких как эвакуация или перенос пунктов сдачи ЕГЭ в другие места, не потребовалось, добавил Музаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае 19 выпускников школ сдали ЕГЭ по литературе, географии и химии на максимальные 100 баллов.