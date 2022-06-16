Воробьёв: Подмосковье окажет содействие в восстановлении школ и дорог в ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей Подмосковья и Донецкой Народной Республики на ПМЭФ-2022.

Стороны направят усилия на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов ДНР, передаёт телеканал «360».

«Мы сегодня подписали соглашение с ДНР. На самом деле наши специалисты уже продолжительное время работают, и ключевая задача — сделать так, чтобы к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами и там внести свою лепту», — рассказал Воробьёв.

Он добавил, что по согласованию с Пушилиным акцент сделан на приведение в порядок дорог, поскольку «тема сообщения влияет на качество здравоохранения, образования».

Ранее «Известия» сообщали о деловой программе дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).