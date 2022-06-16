В России впервые выявлен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5

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В России впервые выявлен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5.
В России впервые выявлен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5
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  • © Ignatiev

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон».

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

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