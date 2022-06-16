Бочкарёв: объём ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что площадь и мощности введённых с начала 2022 года объектов здравоохранения в столице более чем в три раза превышают объёмы прошлого года.
Бочкарёв: объём ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели
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«С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тыс. кв. м  суммарно», — сказал Бочкарёв.

По его словам, среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине 2022 года, — больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке.

Также в ТиНАО сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией.

«С начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тыс. пациентов за смену», — отметил Бочкарёв.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что все районные лечебно-профилактические учреждения проектируются с учётом нового московского стандарта. Им предусмотрено создание безбарьерной среды, отделения для приёма у профильных специалистов, а также боксы и удобные вестибюли для разделения потоков пациентов, чтобы медицинская помощь оказывалась быстрее и безопаснее.

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