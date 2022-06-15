Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня, сообщает Минэкономразвития.

«В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году», — говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров.

Зафиксировано снижение цен на туристические и регулируемые услуги.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.