Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69%
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«В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году», — говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».
Отмечается, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров.
Зафиксировано снижение цен на туристические и регулируемые услуги.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.