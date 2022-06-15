Представитель талибов и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ в Петербург

Представитель талибов* — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов.

Как отмечалось, главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.