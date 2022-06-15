Представитель талибов и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ в Петербург

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Представитель талибов* — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Представитель талибов и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ в Петербург
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов.

Как отмечалось, главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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