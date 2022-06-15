Представитель талибов и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ в Петербург
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов.
Как отмечалось, главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.