Абрамченко сообщила об утверждении 10 планов адаптации к изменениям климата в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России утверждены десять планов адаптации к изменению климата. Они подготовлены федеральными органами исполнительной власти.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подготовкой планов занимаются федеральные министерства и ведомства — от Министерства природных ресурсов до Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Свои планы утвердили также семь регионов: Республика Крым, Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области. Их разработка продолжится до конца 2022 года», — рассказала вице-премьер.

Отмечается, что региональные планы разработаны с учётом локальных проблем.

Реализация планов, как отметила Абрамченко, идёт в рамках действующих бюджетов и программ развития.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.