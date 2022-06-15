Абрамченко сообщила об утверждении 10 планов адаптации к изменениям климата в России
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Подготовкой планов занимаются федеральные министерства и ведомства — от Министерства природных ресурсов до Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Свои планы утвердили также семь регионов: Республика Крым, Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области. Их разработка продолжится до конца 2022 года», — рассказала вице-премьер.
Отмечается, что региональные планы разработаны с учётом локальных проблем.
Реализация планов, как отметила Абрамченко, идёт в рамках действующих бюджетов и программ развития.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.