В компании опровергли сообщения, что название «Вкусно — и точка» временное

Сообщения о том, что название бывшей сети Макдоналдс в России «Вкусно — и точка» временное, не соответствует действительности.

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.

«Не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на источник сообщил, что название сети ресторанов «Вкусно — и точка» является временным и будет изменено.

12 июня в Москве заработали первые 15 ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли на смену прекратившему работу в России Макдоналдсу.

Среди них — ресторан у станции метро «Пушкинская», где находился первый в стране Макдоналдс. По словам владельца «Вкусно — и точка», в планах — расширить сеть до 1 тыс. ресторанов.