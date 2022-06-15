Исследование: бустерные дозы «Спутника V» на 97% защищают от госпитализации при «омикроне»
- РИА Новости
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Эффективность против госпитализации после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%.
Исследование проведено в Москве с участием более 1 тыс. пациентов.
Отмечается, что результаты исследования опубликованы в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines.
Ранее Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.
По данным на 10 июня, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России в настоящий момент составляет 27,9%.
Вакцинация от коронавируса первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, полный цикл вакцинации провели 87 875 913 раз.