Исследование: бустерные дозы «Спутника V» на 97% защищают от госпитализации при «омикроне»

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Согласно исследованию, проведённому коллективом российских учёных, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, эффективность вакцины «Спутник V» при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» составила 97% против госпитализации от омикрон-штамма и 99,4% против критических случаев.
Исследование: бустерные дозы «Спутника V» на 97% защищают от госпитализации при «омикроне»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Эффективность против госпитализации после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%.

Исследование проведено в Москве с участием более 1 тыс. пациентов.

Отмечается, что результаты исследования опубликованы в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines.

Ранее Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

По данным на 10 июня, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России в настоящий момент составляет 27,9%

Вакцинация от коронавируса первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, полный цикл вакцинации провели 87 875 913 раз.

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