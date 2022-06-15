Исследование: бустерные дозы «Спутника V» на 97% защищают от госпитализации при «омикроне»

Согласно исследованию, проведённому коллективом российских учёных, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, эффективность вакцины «Спутник V» при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» составила 97% против госпитализации от омикрон-штамма и 99,4% против критических случаев.

РИА Новости

© Александр Кряжев