Депутат Хамзаев оценил идею оснастить каршеринговые машины видеорегистраторами и алкозамками

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев оценил в беседе с RT предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника оснастить каршеринговые автомобили системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками.

«У нас, безусловно, есть такая проблема как эксплуатация каршеринговых авто лицами в состоянии алкогольного опьянения. Такая проблема и статистика есть», — сказал депутат.

Парламентарий уточнил, что ещё одной проблемой является использование каршеринга лицами без опыта вождения.

«Я бы ещё дополнил: человеку, который на каршеринге попал в ДТП в течение года-двух, ограничить использование этих авто», — добавил Хамзаев.

Ранее в России предложили оснастить каршеринговые авто видеорегистраторами и алкозамками.