Депутат Хамзаев оценил идею оснастить каршеринговые машины видеорегистраторами и алкозамками
- АГН «Москва»
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«У нас, безусловно, есть такая проблема как эксплуатация каршеринговых авто лицами в состоянии алкогольного опьянения. Такая проблема и статистика есть», — сказал депутат.
Парламентарий уточнил, что ещё одной проблемой является использование каршеринга лицами без опыта вождения.
«Я бы ещё дополнил: человеку, который на каршеринге попал в ДТП в течение года-двух, ограничить использование этих авто», — добавил Хамзаев.
Ранее в России предложили оснастить каршеринговые авто видеорегистраторами и алкозамками.