Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ
- РИА Новости
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Об этом он сообщил в Telegram.
В результате стрельбы никто не пострадал.
«Ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — заявил Старовойт.
В Курской области высокий уровень террористической опасности продлили до 22 июня.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Займище городского округа Клинцы. Пострадали, по последним данным, шесть человек.