Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе со стороны ВСУ.
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он сообщил в Telegram.

В результате стрельбы никто не пострадал.

«Ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — заявил Старовойт.

В Курской области высокий уровень террористической опасности продлили до 22 июня.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Займище городского округа Клинцы. Пострадали, по последним данным, шесть человек.

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