Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе со стороны ВСУ.

РИА Новости

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Об этом он сообщил в Telegram. В результате стрельбы никто не пострадал. «Ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — заявил Старовойт. В Курской области высокий уровень террористической опасности продлили до 22 июня. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Займище городского округа Клинцы. Пострадали, по последним данным, шесть человек.