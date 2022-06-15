Вице-премьер Абрамченко: в России тестируют замену импортной продуктовой упаковки

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Российские производители проводят эксперимент по созданию отечественной упаковки продуктов питания для замены импортных аналогов. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Абрамченко: в России тестируют замену импортной продуктовой упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность «поженить» с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить», — заявила Абрамченко в интервью РБК.

По её словам, наиболее насущным вопросом является поиск замены асептической упаковке в связи с уходом из России ряда иностранных компаний.

«Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы её называем «экологичной», но она будет наша, отечественная», — заключила Абрамченко.

В конце марта в Минпромторге заявили о повышенном спросе на упаковки для молока.

При этом в ведомстве отметили, что у российских производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон производства России.

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