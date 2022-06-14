Задержан второй участник убийства в московском ресторане

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Задержан второй участник убийства в ресторане на Ленинском проспекте в Москве в 2018 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Задержан второй участник убийства в московском ресторане
  • РИА Новости

«Местонахождение мужчины, находившегося в розыске, установлено, и он задержан на территории столицы», — говорится в заявлении на сайте СК.

Отмечается, что речь идёт об Ибрагиме Гаджимурадове.

Согласно данным следствия, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов и Азизбек Исламов произвели не менее семи выстрелов в мужчину 1981 года рождения, находясь в ресторане на Ленинском проспекте.

В 2020 году Московским городским судом Азизбек Исламов был осуждён, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

4 июня обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве мужчина признал вину.

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